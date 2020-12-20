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بعد ارتفاعها القياسي.. هل تعد عملة البتكوين استثمارا آمنا؟

شهدت عملة البتكوين المشفرة ارتفاعا قياسيا، ويرى المستثمرون فيها أداة للتحوط من التضخم، وذلك مع اتجاه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا.