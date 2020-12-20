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العراق.. قلق من تداعيات قرار تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

قال وزير المالية العراقي علي علاوي إن قرار تخفيض سعر صرف الدينار هو أحد القرارات الصعبة، لكنه يعالج جانبا كبيرا من الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن الاقتصاد العراقي سيزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات.