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واشنطن تتحسس الضربة التي تلقتها من القراصنة و تتهم موسكو

بينما لا زالت الأجهزة الأميركية المعنية تقييم حجم الضربة التي تلقتها من القراصنة وأهمية المعلومات التي وقعت بأيديهم إثر مهاجمتهم مؤسسات فدرالية حساسة اتهم وزير الخارجية الأميركي موسكو بالوقوف ورائها.
19/12/2020
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