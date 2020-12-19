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مطالبات بإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران والأخيرة ترفض

لا يتوقف الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى عن إثارة الجدل، مع مطالبات بالتمسك به مع تعديلات على بنوده. ووسط اتهامات لإيران بخرق التزاماتها ويدعوها إلى التقيد بمستويات التخصيب المتفق عليها.