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مباحثات أميركية إسرائيلية تبحث التهديدات الإيرانية

أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مباحثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وانصبت المحادثات على ما وصفت بالتهديدات الإقليمية وعلى رأسها ما سمي العدوان الإيراني.
18/12/2020
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