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لمواجهة تحديات فرضها كورونا.. مبادرة بالأردن لتعليم أولياء التلاميذ التعامل مع الحاسوب

سعيا لمساعدة الأهالي في دعم أبنائهم لمواجهة تحديات التعليم عن بعد بسبب كورونا، أطلقت مدرسة في شمالي الأردن مبادرة لتعليم أولياء الأمور التعامل مع الحاسوب والتقنيات التي يتعين على الطلبة معرفتها للتمكن