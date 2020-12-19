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للمطالبة بتسوية أوضاعهم القانونية.. المهاجرون غير النظاميين يحتجون بشوارع باريس

نظم الآلاف من المهاجرين غير النظاميين احتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بتسوية أوضاع إقاماتهم القانونية بالبلاد، ويقول الكثير من هؤلاء إن عدم تسوية أوضاعهم الرسمية يضطرهم للعمل بظروف قاسية و