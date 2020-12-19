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بعد عامين على الثورة.. جدل في السودان بشأن الإنجازات والانتكاسات

في الذكرى السنوية الثانية لثورة الشعب السوداني، تشهد البلاد حالة من الجدل بين القوى السياسية بشأن ما تحقق من مطالب الثورة، ففي حين تدافع الحكومة عن انجازاتها، تتحدث المعارضة عن انتكاسات كبيرة.