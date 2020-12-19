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بايدن يتوعد بفرض عقوبات على من يقف خلف عمليات الاختراق

توعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بفرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن عمليات الاختراق الإلكتروني التي تتعرض لها بلاده. في المقابل وصفت أصوات في الكونغرس ما حصل بأنه يكاد يرقى إلى إعلان حرب