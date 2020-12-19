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57:09
الحصاد (2020/12/18)
ناقش زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2020/12/18) القضايا التالية: البرلمان الأوروبي يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح معتقلي الرأي. بايدن يتوعد الضالعين في هجمات إلكترونية على بلاده.
18/12/2020
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