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اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل تدخل حيز التنفيذ

وصل 6 آلاف شرطي فدرالي لمحافظة سنجار غربي نينوى، وذلك إيذانا بسريان اتفاقية سنجار التي تُوصِّل إليها بين بغداد أربيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبموجب الاتفاقية تم رفع علمي العراق وأربيل، بينما تم

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