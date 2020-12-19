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02:25
اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل تدخل حيز التنفيذ
وصل 6 آلاف شرطي فدرالي لمحافظة سنجار غربي نينوى، وذلك إيذانا بسريان اتفاقية سنجار التي تُوصِّل إليها بين بغداد أربيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبموجب الاتفاقية تم رفع علمي العراق وأربيل، بينما تم
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19/12/2020
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