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إسرائيل تعتقل عشرات الأسيرات الفلسطينيات بينهن 12 أمًّا

بين قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي تقبع عشرات الأسيرات الفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاغ عزة، وتتضاعف معاناة 12 أسيرة منهن بسبب بعدهن عن أطفالهن وأسرهن،