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10 سنوات على ثورة الياسمين.. هل حققت تونس أحلامها؟

تحلّ الذكرى العاشرة لثورة تونس التي انطلقت في سيدي بوزيد، والشعب لم يحصل على ما يريده، من أسطوانة الغاز إلى حكومة مستقرة قوية تعيد للبلاد عبق ياسمينها.