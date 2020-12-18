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مبادرات لتمكين اللغة العربية في الجزائر

بعد سنوات من السجال حول مكانة اللغة العربية في الأوساط التربوية بالجزائر، تحاول مؤسسات رسمية وناشطون في جمعيات أهلية، إطلاق مبادرات تشجع حضور اللغة العربية في الحياة العامة، خاصة في العلوم التقنية.