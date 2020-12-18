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قطر تحتفل باليوم الوطني تحت شعار "نحمدك يا ذا العرش"

تحتفل قطر باليوم الوطني لها، الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول؛ إحياء لذكرى تأسيسها عام 1878، تحت شعار “نحمدك يا ذا العرش”،انطلقت الاحتفالات بالمسير الوطني بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني