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02:28
روسيا تنفي ضلوعها في الهجوم الإلكتروني الذي طال وكالات أميركية
نفت روسيا ضلوعها في الهجوم الإلكتروني، الذي طال وكالات أميركية حساسة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن أصبحت رهينة للسياسة الداخلية الأميركية.
18/12/2020
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