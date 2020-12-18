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ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. طهران تقول لا تفاوض جديدا بشأن الاتفاق النووي

رفضت إيران إجراء أي تفاوض جديد بشأن الاتفاق النووي الموقع مع الغرب، ردا على اقتراح من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي.