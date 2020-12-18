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بيع نصف أسهم فريق بيتار يروشاليم لرجل أعمال إماراتي يثير انقساما بين مشجعيه

أثارت صفقة بيع نصف أسهم فريق بيتار يروشاليم الإسرائيلي، لرجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، انقساما بين مشجعي الفريق، بين مؤيد للصفقة ومعارض لها.