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بعد هجمات إلكترونية على وكالات أميركية حساسة.. هل ستُعاقَب روسيا؟

هناك من يدعو في الكونغرس الأميركي إلى عقوبات على روسيا بعد هجمات إلكترونية على وكالاتٍ أميركية حساسة، لكن روسيا تنفي ضلوعها في هذه الهجمات، ويعرب رئيسها فلاديمير بوتن عن استعداده للحوار والتسويات.