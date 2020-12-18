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الهجوم السيبراني على أميركا.. هل هو نوع جديد من الحروب؟

لا تتوفر معلومات كثيرة عن الهجوم السيبراني الذي استهدف وكالات أميركية عدة، أما المعلوم عنه فيقول الرئيس المنتخب جو بايدن إنه محل قلق كبير. ويعتبر ذلك نمطا جديدا من الحروب.