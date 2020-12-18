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العاملات الأردنيات بأجر يومي بين غياب الدعم الحكومي وشبح البطالة

تعاني العاملات بأجر يومي في الأردن من غياب برامج الدعم الحكومي، وقد تفاقمت أزمتهن بسبب تداعيات جائحة كورونا التي نجم عنها ركود في مختلف القطاعات الاقتصادية.