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السلطات اللبنانية تواصل بحث سبل تخفيض الدعم عن السلع الأساسية

تواصل السلطات في لبنان بحث سبل تخفيض الدعم عن السلع الأساسية، لا سيما الغذاء والدواء والمحروقات. يأتي هذا في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمصرف المركزي إلى نحو 800 مليون دولار.