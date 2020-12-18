57:21

الحصاد ..2020/12/17

سلطت فدى باسيل في “حصاد” 2020/12/17، الضوء على المطالبات الأوروبية للسلطات المصرية بالتعاون في التحقيق بقضية مقتل جوليو ريجيني، وسط دعوات أوروبية لمعاقبة مصر بسبب ملف حقوق الإنسان فيها.

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