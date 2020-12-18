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الأمن والاقتصاد يهيمنان على زيارة رئيس وزراء العراق لتركيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قضايا عدة، في مقدمتها الملف الأمني ووجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
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