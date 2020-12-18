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أردني ينجح في تحويل منزل قديم بمدينة مادبا لمكتبة ودارة ثقافية

بجهد فردي حول الشاب الأردني غيث بحدوشه منزلا قديما عمره يزيد على 88 عاما في مدينة مادبا (وسط الأردن)، إلى مكتبة ودارة ثقافية، تحتوي على أكثر من 30 ألف كتاب قديم ونادر وحديث.