01:17

مصابات بالسرطان يشاركن المسيحيين احتفالاتهم بصنع كمامات لهم

أبت الفلسطينية سهاد صيدم إلا أن تشارك المسيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد، وذلك بإنجاز كمامات تحمل رموزا خاصة بهذه المناسبة الدينية. وتعمل سهاد مع نحو 40 سيدة أخرى وهن مصابات بمرض السرطان.