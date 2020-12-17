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مركز طبي في صلالة العُمانية لمعالجة مبتوري الأطراف في اليمن

تمكن العشرات من مبتوري الأطراف في قوات الحكومة اليمنية من الحصول على أطراف صناعية جديدة مجانية في مركز طبي أنشأته الحكومة العُمانية في مدينة صلالة.