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02:14
عراقيل جديدة في طريق العودة للاتفاق النووي مع إيران
بينما ينهك الأوروبيون والإيرانيون في مناقشات بشأن العودة للاتفاق النووي الذي عقد قبل 5 سنوات، ثم تخلى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا مجال ل
17/12/2020
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