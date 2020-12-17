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عاصمة المحار المغربية تنتج أفضل وأجود انواعه

ينشط مربو المحار بمدينة الوليدية المغربية مستفيدين من خبراتهم المتراكمة وجودة المناخ والتربة لتربية المحار، مئات الأطنان تنتجها المدينة سنويا يصدر جزء منها للخارج، أما الجزء الأكبر فيستهلك داخليا.