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شقيقان مصريان برعا في تشكيل وتصنيع النحاس

في حي النحاسين في القاهرة ينشط مئات الحرفيين في تشكيل وتصنيع النحاس، بينهم شقيقان شابان نجحا في افتتاح مشروعهما الخاص في وقت انصرف فيه الشباب عن الحرف اليدوية إجمالا.