البث الحي
52:17

بلا حدود- مع خبير اللقاحات الدكتور علي فطوم

استضافت حلقة (2020/12/16) من برنامج “بلا حدود” البروفيسور علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ في جامعة ميشيغان؛ حول لقاح فيروس كورونا ودرجة أمانه والفرق بين اللقاحات المنتجة، ومدى تأثير سرعة إنتاجها؟
16/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/16)

23:33
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

46:44
(الجزيرة)

للقصة بقية- السودان حصاد ديسمبر

49:58
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/14)

24:23
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/16)

23:33
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

46:44
(الجزيرة)

للقصة بقية- السودان حصاد ديسمبر

49:58
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/14)

24:23
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/16)

(الجزيرة)

المؤسسات الأميركية الحيوية ضحية هجوم إلكتروني.. ما الدلالات؟ ومن المنفذ؟

(الجزيرة)

آسياد 2030.. منصات التواصل تتفاعل مع استضافة قطر الألعاب الآسيوية والروح الرياضية تسود التصويت

(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كورونا يصيب ماكرون.. أوروبا تبدأ التطعيم هذا الشهر وأميركا تسجل إصابات قياسية والصين تستقبل محققين دوليين

الإليزيه قال إن ماكرون سيواصل مهامه عن بعد (رويترز)

طبيب نفسي شهير يحلل للجزيرة نت شخصية الرئيس ترامب

يعتقد البروفيسور آدمز أن شخصية ترامب نرجسية من نوع خاص (غيتي)

لإبعاد الشيخوخة.. 5 عادات صحية لا تظهر تقدمك في العمر

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يساعد في العيش بشكل أفضل لمدة أطول (شترستوك)

اتهم بدعم جماعات مسلحة.. القضاء اللبناني يحكم على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما

يواجه فضل شاكر أحكاما قضائية بالأعمال الشاقة لمدة 22 بدعوى دعمه جماعات مسلحة (الجزيرة)