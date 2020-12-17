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بلا حدود- مع خبير اللقاحات الدكتور علي فطوم

استضافت حلقة (2020/12/16) من برنامج “بلا حدود” البروفيسور علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ في جامعة ميشيغان؛ حول لقاح فيروس كورونا ودرجة أمانه والفرق بين اللقاحات المنتجة، ومدى تأثير سرعة إنتاجها؟