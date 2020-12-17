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03:01

بعد عرض وثائقي للجزيرة.. محاكمة نشطاء باليمين المتطرف في فرنسا

دانت محكمة فرنسية 3 نشطاء من اليمين المتطرف بجنح تتضمن التحريض على الإرهاب والاعتداء والتحريض على الكراهية العنصرية، واستندت على أدلة جمعت أثناء تحقيق سري قامت به وحدة تحقيقات الجزيرة.
17/12/2020
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اليابان تتيح للأجانب العالقين بسبب جائحة كورونا العمل بدوام جزئي

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