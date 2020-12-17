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الدوحة تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2030

فازت العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية في تاريخها بشرف تنظيم دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) لعام 2030، في حين ستنظم العاصمة السعودية الرياض النسخة الآسيوية لعام 2034.

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