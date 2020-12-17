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58:34

الحصاد (2020/12/16)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2020/12/16) اجتماعا وزاريا خاصا للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في ظل غياب واشنطن. واجتماع طارئ للحكومة الإيطالية بشأن قضية ريجيني.
16/12/2020
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