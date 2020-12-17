search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
58:34
الحصاد (2020/12/16)
تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2020/12/16) اجتماعا وزاريا خاصا للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في ظل غياب واشنطن. واجتماع طارئ للحكومة الإيطالية بشأن قضية ريجيني.
16/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2020/12/15)
play
56:45
نافذة من واشنطن (2020/12/16)
play
19:53
نافذة من واشنطن (2020/12/14)
play
18:58
الحصاد.. 2020/12/13
play
57:21
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2020/12/15)
play
56:45
نافذة من واشنطن (2020/12/16)
play
19:53
نافذة من واشنطن (2020/12/14)
play
18:58
الحصاد.. 2020/12/13
play
57:21
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2020/12/15)
نافذة من واشنطن (2020/12/16)
نافذة من واشنطن (2020/12/14)
الحصاد.. 2020/12/13
الأكثر قراءة
كورونا يصيب ماكرون.. أوروبا تبدأ التطعيم هذا الشهر وأميركا تسجل إصابات قياسية والصين تستقبل محققين دوليين
طبيب نفسي شهير يحلل للجزيرة نت شخصية الرئيس ترامب
لإبعاد الشيخوخة.. 5 عادات صحية لا تظهر تقدمك في العمر
اتهم بدعم جماعات مسلحة.. القضاء اللبناني يحكم على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما