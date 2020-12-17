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الاتحاد الأوروبي يصوت على مشروع قانون بشأن حقوق الإنسان في مصر

ناقش نواب البرلمان الأوروبي اليوم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتطرق الكثير منهم في كلماتهم للانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق الشعب المصري،