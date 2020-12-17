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إجراءات صارمة لمواجهة موجة كورونا الثانية في ألمانيا

دخلت ألمانيا في إغلاق عام وصارم للتصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا، ويشمل الإغلاق الجديد متاجر التجزئة والمؤسسات الرياضية والمسارح والمدارس، كما تقرر حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة.