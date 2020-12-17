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أميركا تدرس خيارات الرد على هجمات إلكترونية يُعتقد بأن قراصنة روسا يقفون وراءها

تدرس الولايات المتحدة خيارات الرد على هجمات إلكترونية طالت وكالات حكومية، منها بعض أقسام وزارة الدفاع (بنتاغون). وفي حين تتهم تقارير أميركية قراصنة من روسيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.