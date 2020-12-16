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03:10

2020 يشهد أرقاما غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين

أشارت أحدث تقارير منظمة حماية الصحفيين إلى أن عام 2020 شهد أرقاما غير مسبوقة بالنسبة لاعتقال واحتجاز الصحفيين حول العالم، وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تركزت في الصين ومصر وتركيا.
16/12/2020
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