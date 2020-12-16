search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:38
وزيرا خارجية تركيا وأميركا يبحثان قرار فرض العقوبات على أنقرة
بحث وزيرا الخارجية التركي والأميركي في اتصال هاتفي قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا أمس، بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية، وقد أثارت العقوبات امتعاضا في تركيا.
15/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
مصابات بالسرطان يشاركن المسيحيين احتفالاتهم بصنع كمامات لهم
play
01:17
الدوحة تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2030
play
02:34
أميركا تدرس خيارات الرد على هجمات إلكترونية يُعتقد بأن قراصنة روسا يقفون وراءها
play
02:40
لبنان.. إقبال على شراء العقارات بشيكات مصرفية منذ بدء الأزمة الاقتصادية
play
02:08
مقاطع حول هذه القصة
مصابات بالسرطان يشاركن المسيحيين احتفالاتهم بصنع كمامات لهم
play
01:17
الدوحة تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2030
play
02:34
أميركا تدرس خيارات الرد على هجمات إلكترونية يُعتقد بأن قراصنة روسا يقفون وراءها
play
02:40
لبنان.. إقبال على شراء العقارات بشيكات مصرفية منذ بدء الأزمة الاقتصادية
play
02:08
المزيد من التقارير الإخبارية
مصابات بالسرطان يشاركن المسيحيين احتفالاتهم بصنع كمامات لهم
الدوحة تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2030
أميركا تدرس خيارات الرد على هجمات إلكترونية يُعتقد بأن قراصنة روسا يقفون وراءها
لبنان.. إقبال على شراء العقارات بشيكات مصرفية منذ بدء الأزمة الاقتصادية
الأكثر قراءة
الصين هبّت لنجدتها.. باكستان ترد مليار دولار للسعودية بعد إلحاح من الرياض
هدفت لقتل صدام حسين وتدمير قدرات العراق.. تعرف على عملية ثعلب الصحراء الأميركية
المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين
كل ما تريد معرفته عن عملية الاختراق الكبرى للمؤسسات الأميركية