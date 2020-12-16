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وزيرا خارجية تركيا وأميركا يبحثان قرار فرض العقوبات على أنقرة

بحث وزيرا الخارجية التركي والأميركي في اتصال هاتفي قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا أمس، بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية، وقد أثارت العقوبات امتعاضا في تركيا.