19:53

نافذة من واشنطن (2020/12/16)

تابع عبد الرحيم فقراء في “نافذة من واشنطن” (2020/12/16) ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن ميتش ماكونيل ناشد زملاءه في المجلس عدم الاعتراض على نتائج الانتخابات.