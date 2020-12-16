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19:53
نافذة من واشنطن (2020/12/16)
تابع عبد الرحيم فقراء في “نافذة من واشنطن” (2020/12/16) ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن ميتش ماكونيل ناشد زملاءه في المجلس عدم الاعتراض على نتائج الانتخابات.
15/12/2020
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