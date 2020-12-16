02:08

لبنان.. إقبال على شراء العقارات بشيكات مصرفية منذ بدء الأزمة الاقتصادية

ارتفع معدل عمليات بيع العقارات في لبنان بأكثر من 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، فقد لجأ اللبنانيون إلى شراء العقارات عبر شيكات مصرفية للالتفاف على الضوابط التي فرضتها المصارف على حركة الودائع.