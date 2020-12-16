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قطر تفوز باستضافة آسياد 2030

فازت العاصمة القطرية الدوحة بشرف تنظيم دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد تفوقها على الملف السعودي، الذي يدخل السباق للمرة الأولى.