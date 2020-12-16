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شاب يمني يبدع في إعادة تدوير وتصنيع إطارات السيارات المستعملة

تمكّن الشاب محمد نعمان من الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي لمشاريع ريادة الأعمال، وذلك بعد أن نجح في إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة وصنع أدوات مفيدة منها.