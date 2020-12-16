02:27

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن

خرج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل عن صمته، ليعترف رسميا بجو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة، بعد تصديق المجمع الانتخابي على فوزه في الانتخابات.