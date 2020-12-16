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زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي يهنأ بايدن بالفوز

أقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل بفوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، وقال بايدن إنه شكر ماكونيل على موقفه، وأكد أن هناك كثيرا من الأمور التي يمكن أن يعمل عليها معه.