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خلافا لتعهداتها السابقة.. إسرائيل تطبق قانون القومية لحرمان طلاب عرب من التعويضات

رفضت محكمة إسرائيلية دعوى تقدم بها طلاب عرب في مدينة كرم إيل، طالبوا فيها بالتعويض المادي بدل تكبدهم عناء السفر يوميا للدراسة بمدرسة عربية، بسبب رفض الحكومة إقامة مدرسة عربية في مدينتهم،