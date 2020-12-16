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جولة للجزيرة في المطبخ الداخلي لهواوي.. ما الذي يخيف الأميركيين منه؟

يقود الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى التوقف عند عملاق الاتصالات الصيني، شركة “هواوي”، التي يرى الصينيون أنها عنوان برّاق لتطلعاتهم التنموية.