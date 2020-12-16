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تعرف على أول مشروع نسائي لصناعة البسط البدوية في الأردن

تعد جمعية نساء بني حميدة لصناعة البسط أول مشروع نسائي لصناعة البسط البدوية في الأردن بدعم من مؤسسة نهر الأردن التنموية. وقد بدأ المشروع منذ أكثر من 35 عاما.