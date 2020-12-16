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بعد 17 عاما من العناية والاهتمام.. كويتي يطوع الببغاوات لأوامره ويتواصل معها

بعد 17 عاما أمضاها في العناية الحثيثة واللصيقة بها، وبعد أن حول جزءا من منزله لتوفير بيئة ملائمة لها، أصبح بإمكان الكويتي أسامة مندني التعامل والتواصل مع ببغاواته وتطويعها للاستجابة لأوامره وطلباته.