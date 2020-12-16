02:43

بعد وقوعها بقبضة القراصنة.. الولايات المتحدة في حالة تأهب

فرضت حالة تأهب في البيت الأبيض ووزارة الدفاع وذلك بعد تعرض مؤسسات سيادية أميركية وشركات عملاقة خاصة لعملية قرصنة واسعة السبت الماضي، وتتهم مصادر أميركية الاستخباراتِ الروسية بالوقوف وراء هذه القرصنة .